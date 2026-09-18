Объем проблемных долгов в банках в 1,5 раза превысил официальные оценки

УрБК, Москва, 18.09.2026. Объем рискованных реструктуризаций кредитов бизнеса на конец июня достиг 4,8 трлн руб. против 3 трлн годом ранее, пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ). Речь идет о ссудах, которые банки переоформляют на более мягких условиях, если у заемщика уже возникли проблемы с выплатами или есть риск появления просрочки.

При этом общая просроченная задолженность по корпоративным кредитам составляет 3,5 трлн руб. Более широкий показатель проблемных долгов, куда также входят рискованные реструктуризации и «иные проблемные кредиты», достигает 11,5 трлн руб., пояснили в АО «Первоуральскбанк».

Реструктуризация просроченных кредитов может позволять банкам не отражать в полной мере ухудшение качества активов, говорится в материалах Центра макроэкономического анализа и прогнозирования (ЦМАКП). Еще одним способом может быть обмен проблемных ссуд на доли в компаниях или другие непрофильные активы.

При этом речь не идет о массовом списании безнадежных долгов, характерном для выраженного кризиса. Банки переносят сроки погашения старых кредитов, рассчитывая, что заемщики смогут рассчитаться в будущем. Однако такие ссуды все равно остаются рискованными.

Если с кредитом возникают явные проблемы, банк должен перевести его в более низкую категорию качества и создать дополнительные резервы на возможные потери, отмечают эксперты. По сути, финансовой организации приходится вывести часть денег из оборота и отложить их на случай, если заемщик не сможет погасить долг. Поэтому банки оказываются перед выбором: признать ухудшение качества актива и получить прямой убыток либо сохранить формальный статус кредита и отложить расходы.