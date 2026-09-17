Задолженность заемщиков по ипотеке в Свердловской области превысила 1 трлн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2026. Банки в Свердловской области за семь месяцев 2026 года выдали 21,6 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 83 млрд руб., что на 45% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщил на пресс-конференции заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Сергей Коровин. По объему выдачи ипотеки регион занимает шестое место в России и входит в топ-10 субъектов РФ.

Общая задолженность жителей Свердловской области перед банками на 1 августа составила 1,2 трлн руб., увеличившись за год на 8%. Более половины кредитного портфеля приходится на ипотеку. Объем задолженности по жилищным кредитам превысил 708 млрд руб., увеличившись в годовом выражении на 11%.

Портфель потребительских кредитов на 1 августа достиг 462 млрд руб., увеличившись на 4% за год.

С. Коровин отметил, что банки продолжают принимать меры по снижению долговой нагрузки граждан. В частности, в структуре ипотечного кредитования сокращается доля заемщиков с высокой долговой нагрузкой. В первом квартале она составляла 22%, во втором снизилась до 19%.

«Ипотека растет не только льготная, но и рыночная, доля рыночной ипотеки постепенно начинает увеличиваться. В прошлом году по итогам семи месяцев ее доля составляла только 15%, то сегодня она уже составляет 35%», — прокомментировал С. Коровин.

Средняя ставка по рыночной ипотеке за год снизилась с 23,3% до 17,8%.