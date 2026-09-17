Портфель кредитов крупных компаний в Свердловской области вырос на 15%

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2026. Корпоративный кредитный портфель банков в Свердловской области на 1 августа достиг 2,6 трлн руб., увеличившись на 13% в годовом выражении. При этом объем кредитов крупных компаний вырос на 15%, малого и среднего бизнеса — на 4,5%. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Сергей Коровин.

По его словам, организации привлекают заемные средства как для пополнения оборотного капитала, так и для завершения ранее начатых инвестиционных проектов. Наиболее динамично кредитование растет в химической отрасли, пищевой промышленности, машиностроении и торговле. Высокие темпы также отмечаются в кредитовании ресурсоснабжающих предприятий и организаций, осуществляющих операции с недвижимостью.

При этом качество кредитного портфеля остается устойчивым, отметил Сергей Коровин. Доля просроченных кредитов у крупных компаний увеличилась с 0,5% до 1% общего объема кредитного портфеля. В сегменте МСБ показатель вырос с 2,9% до 3,3%.

«В целом организации справляются с обязательствами по обслуживанию взятых кредитов. Удельный вес просроченных кредитов в кредитном портфеле у крупного бизнеса увеличился незначительно — с 0,5% от общей суммы кредитного портфеля до 1%. В сегменте МСБ доля просрочки немного выше — она выросла с 2,9% до 3,3%. Но она не является критической и не вызывает опасений», — прокомментировал С. Коровин.

Рост кредитования связан в том числе с потребностью предприятий в оборотных средствах и продолжении инвестиционных проектов. Кроме того, спрос на финансирование формируется в рамках структурной перестройки экономики и импортозамещения.

«У нас достаточно активно идет процесс структурной перестройки, который вызван в том числе значительным количеством освободившихся ниш после ухода иностранного бизнеса, и эта потребность в импортозамещении вызывает необходимость в капиталовложениях, в инвестициях, которые в том числе финансируются с помощью кредитов», — объяснил С. Коровин.

Ранее он сообщал, что накопленные средства жителей Свердловской области в банках за год увеличились на 11% и достигли 1,7 трлн руб. За семь месяцев 2026 года банки выдали жителям региона 21,6 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 83 млрд руб.