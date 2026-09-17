В Екатеринбург до конца года придет партия из 50 автобусов большого класса

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2026. В Екатеринбурге до конца года парк общественного транспорта пополнится очередной партией из 50 автобусов большого класса. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале главы города Алексея Орлова.

Победителем торгов стала «Государственная транспортная лизинговая компания», уточнил глава города. Автобусы на газомоторном топливе, низкопольные, с системой климат-контроля. В салоне также есть USB-разъемы и информационные панели.

Эта закупка станет очередным этапом транспортной реформы, в рамках которой постепенно меняются не только подвижной состав, но и организация пассажирских перевозок. В целом в 2026 году автобусный парк Екатеринбурга должен пополниться 140 новыми машинами. 120 из них получит муниципальный «Гортранс», еще 20 приобретут частные перевозчики. Переход на брутто-контракты позволил увеличить количество водителей «Гортранса» на 200 человек. По словам представителей профильного департамента, объем выполненной транспортной работы вырос до 95-98%.

Добавим, что глава города сегодня на коллегии администрации города предложил также запланировать новые выделенные полосы для общественного транспорта и подумать над расписанием его движения. «Транспорт не просто цифры, это комфорт и лицо города. На старте транспортной реформы ситуация была плачевная, поэтому взяли курс на обновление. За пять лет на развитие муниципальной программы потрачен 51 млрд руб. из всех уровней бюджета», — отметил А. Орлов.