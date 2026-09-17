Глава Екатеринбурга предложил присвоить Екатеринбургу статус города молодежи мира

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2026. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил присвоить городу новый статус — города молодежи мира. Предложение он внес на заседании коллегии.

По словам А. Орлова, он обсудил эту инициативу с губернатором Свердловской области Денисом Паслером во время церемонии закрытия Международного фестиваля молодежи, который проходит в Екатеринбурге 11-17 сентября. Мэр также призвал сохранить наследие фестиваля и интегрировать новый статус в развитие города.

«Давайте подумаем, как этот слоган интегрировать. Все помнят про чемпионат мира по футболу. Надо, чтобы то же самое касалось фестиваля», — сказал А. Орлов.

В Международном фестивале молодежи участвуют около 10 тыс. молодых лидеров из 191 страны, в том числе 5 тыс. представителей России и столько же иностранцев. На площадках мероприятия также работают 1 тыс. подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

Церемония закрытия фестиваля состоялась накануне в «Екатеринбург-Экспо». 17 и 18 сентября иностранные участники мероприятия отправятся домой.