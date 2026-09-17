ЕВРАЗ оценил итоги внедрения российской ИТ-системы на Урале и в Сибири

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2026. Компания ЕВРАЗ получила экономический эффект свыше 100 млн руб. за счет внедрения отечественной платформы Databriz для автоматизации управления остановочными ремонтами на предприятиях дивизионов «Урал» и «Сибирь». Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Промышленные испытания системы уже подтвердили ее высокую эффективность. В частности, капитальный ремонт агломерационной машины № 1 на Качканарском горно-обогатительном комбинате (КГОК) удалось ускорить на 15,8%: работы заняли 28 дней вместо запланированных 33. Аналогичный положительный результат был зафиксирован при ремонте дробилки крупного дробления, который завершился на сутки раньше срока.

Платформа, внедренная совместно с партнерами MAINTEX FabricaONE.AI и DATABRIZ, выступает полноценной альтернативой зарубежному программному обеспечению. Решение позволяет гибко планировать ресурсы, автоматически строить и отслеживать критический путь ремонта, а также оперативно вносить изменения в график через мобильное приложение. В текущем году с применением этой системы проводится 13 остановочных ремонтов ключевых агрегатов.

«Капитальный ремонт всегда требует значительных ресурсов, а успех зависит от качественной подготовки и оперативного контроля. Databriz позволяет создать динамичный график, детально проработать последовательность работ и максимально точно описать сценарий ремонта», — отметил директор по реализации программ повышения эффективности оборудования ЕВРАЗа Михаил Мезенцев.