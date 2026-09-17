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ЕВРАЗ оценил итоги внедрения российской ИТ-системы на Урале и в Сибири

Фото предоставлено ЕВРАЗ
Фото предоставлено ЕВРАЗ
Фото предоставлено ЕВРАЗ
Фото предоставлено ЕВРАЗ

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2026. Компания ЕВРАЗ получила экономический эффект свыше 100 млн руб. за счет внедрения отечественной платформы Databriz для автоматизации управления остановочными ремонтами на предприятиях дивизионов «Урал» и «Сибирь». Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Промышленные испытания системы уже подтвердили ее высокую эффективность. В частности, капитальный ремонт агломерационной машины № 1 на Качканарском горно-обогатительном комбинате (КГОК) удалось ускорить на 15,8%: работы заняли 28 дней вместо запланированных 33. Аналогичный положительный результат был зафиксирован при ремонте дробилки крупного дробления, который завершился на сутки раньше срока.

Платформа, внедренная совместно с партнерами MAINTEX FabricaONE.AI и DATABRIZ, выступает полноценной альтернативой зарубежному программному обеспечению. Решение позволяет гибко планировать ресурсы, автоматически строить и отслеживать критический путь ремонта, а также оперативно вносить изменения в график через мобильное приложение. В текущем году с применением этой системы проводится 13 остановочных ремонтов ключевых агрегатов.

«Капитальный ремонт всегда требует значительных ресурсов, а успех зависит от качественной подготовки и оперативного контроля. Databriz позволяет создать динамичный график, детально проработать последовательность работ и максимально точно описать сценарий ремонта», — отметил директор по реализации программ повышения эффективности оборудования ЕВРАЗа Михаил Мезенцев.

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