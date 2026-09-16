В Екатеринбурге открыли современный спортивный комплекс при школе № 140

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2026. В Екатеринбурге состоялось открытие уличного спортивного комплекса при школе № 140 с углубленным изучением отдельных предметов. В церемонии принял участие глава города Алексей Орлов.

Выступая на открытии, градоначальник отметил значимость объекта не только для учащихся, но и для жителей микрорайона. «Сегодня школа № 140 делает очередной шаг к новым рекордам — мы открываем новое спортивное ядро, пришкольный стадион. Я абсолютно уверен, что победы ждут легкоатлетов, футболистов, а горожан — возможность вести здоровый образ жизни. Берегите площадку, используйте ее, и пусть здесь рождаются новые спортивные звезды», — сказал градоначальник.

Спортивный объект появился в рамках комплексного преображения территории школы после капитального ремонта ее здания. К началу учебного года школа получила современную инфраструктуру, соответствующую установленным стандартам, отметили в департаменте информполитики горадминистрации.

Общая площадь комплекса превышает 3 тыс. кв. м. В его состав входят футбольное поле, универсальная игровая площадка (для волейбола, баскетбола и мини‑футбола), сектор с силовыми тренажерами, круговые беговые дорожки, а также сектор для прыжков. Параллельно с созданием спортивной инфраструктуры было благоустроено прилегающее пространство: обновлено дорожное покрытие и тротуары, установлены скамейки и урны, обустроены газоны. Для обеспечения безопасности в темное время суток на территории смонтировано освещение.

На базе школы действует спортивный клуб, ключевым подразделением которого является баскетбольная команда «Беркут». По словам Алексея Орлова, юные баскетболисты — гордость Екатеринбурга и всей страны, а их успехи в чемпионате «КЭС‑БАСКЕТ» служат примером для других школьников. Теперь у команды есть собственная современная база для тренировок на открытом воздухе.

Директор школы Александра Журавлева сообщила, что клуб, объединяющий более шести спортивных направлений, расширяет свою деятельность — в его структуре появится футбольное направление. «Обещаем достичь высоких спортивных результатов. Уверена, что на этом стадионе будут не только уроки физкультуры и победы в соревнованиях — здесь будут заниматься и жители нашего микрорайона», — заявила она.

Александра Журавлева также выразила благодарность городским властям за реализацию проекта, приуроченного к 50‑летию школы.