В Екатеринбурге осуждены два предпринимателя за хищение у РАСХН земельного участка

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2026. Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал виновными двух местных предпринимателей по уголовному делу о махинациях с землей. Фигурантам вменяли ч. 4 ст. 159 и п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ — приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием лицом с использованием служебного положения в составе организованной группы в особо крупном размере, а также в легализации имущества, полученного преступным путем.

В объединенной пресс-службе судов сообщили, что один из виновных занимался строительством жилых и нежилых зданий. Он узнал о свободном земельном участке площадью 4 млн 568 тыс. 961 кв. м в Свердловской области. Участок имел вид разрешенного использования для сельскохозяйственного использования, был закреплен за Российской академией сельскохозяйственных наук (РАСХН) и находился на праве постоянного (бессрочного) пользования у ГУП ОПХ «Исток».

Мужчина решил незаконно получить право собственности на эту землю и обратился за «содействием» к своему знакомому — директору ГУП ОПХ «Исток». Далее они получили участок в аренду, без намерения оплачивать ее стоимость. Затем землю разделили на 29 наделов, а фирму-арендатора ликвидировали через банкротство, чтобы избежать взыскания долга. В дальнейшем участки были выкуплены по льготной цене без проведения торгов. Ущерб Российской Федерации оценен в более чем 430 млн руб.

«Суд признал подсудимых виновными в инкриминируемых преступлениях. Организатору назначено окончательное наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн 600 тыс. руб. Соучастнику назначено окончательное наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн 500 тыс. руб», — сообщили в пресс-службе.

Подсудимые взяты под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в облсуде в течение 15 суток.