В Свердловской области суд взыскал средства в бюджет по иску прокуратуры о фиктивном экспорте оборудования

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2026. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иски Уральской транспортной прокуратуры о признании недействительными внешнеэкономические контракты, через которые из страны незаконно выводились финансовые средства. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверочных мероприятий было установлено, что российское ООО «Юни-Торг» заключило с иностранным контрагентом (ООО «Бизнес Торг») договоры на поставку трансформаторов и промышленного оборудования. Под видом оплаты за эту продукцию за рубеж были переведены 5,4 млн руб. Фактическая отгрузка товара не осуществлялась, из-за чего образовалось нарушение обязанности по репатриации валютной выручки.

Судебная инстанция полностью поддержала позицию прокуратуры, признав данные сделки антисоциальными. Было установлено, что их единственной целью являлось неправомерное перемещение капитала за границу в обход процедур валютного контроля. По результатам рассмотрения дела незаконно выведенная сумма в размере 5,4 млн руб. была взыскана в доход федерального бюджета. За грубое нарушение валютного законодательства на организацию был наложен штраф в размере 18,6 млн руб. по статье 15.27.3 КоАП РФ.