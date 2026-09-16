В Асбестовской детской поликлинике продолжают капитальный ремонт кровли

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2026. В детской поликлинике на улице Ладыженского 15 сентября происходил капитальный ремонт кровли. Подрядчик снял первый слой старого покрытия. В этот момент начался дождь, вода попала в помещение.

В публикациях ряда СМИ протечка именовалась «потопом». Но в больнице пояснили, что это было небольшое промокание, и речь идет о единичном случае. Ситуация связана с погодой и очередностью ремонтных работ.

«Приношу извинения за эту ситуацию и доставленные неудобства. На данный момент, по информации подрядчика, приняты меры для предотвращения дальнейших протечек. Ремонтные работы будут продолжаться в течение месяца. Для нас важно, в каких условиях дети получают медицинскую помощь. Благодарю родителей за то, что обращаете внимание на проблемы и сообщаете о них», — заявил главный врач городской больницы Асбеста Игорь Брагин.

По словам Игоря Брагина, протечка не повторится. Ремонт ведет подрядчик по договору с больницей. Это не системная проблема, а следствие дождя при замене кровли.