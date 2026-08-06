Крыши в зоне риска: почему протечки становятся хронической проблемой и как ее решить

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2026. Нынешнее лето в Свердловской области выдалось аномально дождливым. Обильные осадки, обрушившиеся на регион, обнажили уязвимость кровельного покрытия во многих многоквартирных домах. Управляющие компании ежедневно принимают десятки заявок от жителей с жалобами на протечки, и, к сожалению, справиться с этим потоком в полном объеме не всегда представляется возможным. Редакция УрБК обратилась к представителям управляющей компании «Сити-Сервис», чтобы разобраться в причинах сложившейся ситуации и понять, что могут сделать сами жители.

Основная причина участившихся протечек — погодные аномалии. Затяжные дожди создают колоссальную нагрузку на кровельные системы, которые зачастую просто не рассчитаны на такое количество влаги. Даже исправная кровля может не выдержать многодневного ливня, а если есть малейшие повреждения — вода неизбежно найдет путь внутрь.

«Мы реагируем на каждое обращение, отправляем специалистов на осмотр, — пояснили в управляющей компании. — Но, к сожалению, моментально проблему не решить. Во-первых, кровли не успевают просохнуть для надлежащего ремонта. Крыши многих домов уже похожи на лоскутные одеяла: одна заплатка на другой. Течи не прекращаются, потому что точечный ремонт в условиях постоянных дождей не дает долгосрочного эффекта».

Помимо погоды, есть и другие системные причины. Одна из них — деятельность интернет-провайдеров. Специалисты УК отмечают, что при прокладке кабелей через кровлю часто нарушается целостность защитного слоя. Вода начинает течь именно по этим проводам, проникая в квартиры. И если сам провайдер не несет ответственности за восстановление кровли, то устранение последствий ложится на плечи управляющей организации.

Еще один важный фактор — уровень собираемости платежей. Капитальный и даже текущий ремонт крыш требует значительных финансовых вложений. Эти средства формируются из взносов собственников. Однако не все жители исправно оплачивают жилищно-коммунальные услуги, и когда долги копятся, денег на масштабные работы может не хватать.

Точечные «латки», заделка швов и стыков дают лишь временный эффект. Единственный способ раз и навсегда избавиться от протечек — капитальный ремонт кровли. Однако решение о его проведении принимают не управляющая компания и не городские власти, а сами собственники на общем собрании.

Для этого жителям необходимо обратиться в управляющую компанию с целью подготовки пакета документов для общего собрания собственников (ОСС), чтобы принять решение о переносе сроков капремонта кровли и утвердить источник финансирования. Это может быть как специальный счет дома, так и дополнительные сборы.

Как ранее сообщал УрБК, по данным Уральского гидрометцентра, количество осадков, выпавших в регионе за июль-август 2026 года, превысило климатическую норму почти в два раза. Это создало дополнительную нагрузку не только на кровли, но и на ливневую канализацию и дорожное покрытие. Эксперты связывают такие погодные аномалии с глобальными климатическими изменениями и рекомендуют управляющим компаниям и собственникам жилья заблаговременно планировать ремонтные работы, не дожидаясь критического износа конструкций.