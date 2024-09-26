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Дмитрий Скрипник: Отопительный период мы прошли хорошо

Дмитрий Скрипник: Отопительный период мы прошли хорошо На вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответил генеральный директор управляющей компании «Сити-Сервис» Дмитрий Скрипник.

— Дмитрий Алексеевич, как компания провела работу в зимний период? С какими сложностями пришлось столкнуться?

— В целом, зимний отопительный период наша компания прошла хорошо. Помогла погода – зима была относительно теплой и малоснежной. В отличие от прошлой зимы, в этот раз мы не столкнулись с серьезными коммунальными проблемами на магистральных сетях, а все мелкие аварии устраняли оперативно. Система отопления показала себя достаточно устойчиво, и жалоб от жителей было минимальное количество. Во многом это следствие большой подготовительной работы, проведенной прошлым летом, когда мы серьезно занялись нашим трубным хозяйством, провели много плановых ремонтов и осмотров.

Конечно, были моменты, когда снегопад превышал обычные нормы, и приходилось мобилизовать дополнительные ресурсы, чтобы справиться с объемом работы. Однако, благодаря своевременной координации действий и привлечению подрядчиков, нам удалось избежать серьезных аварийных ситуаций.

— Какие первоочередные работы планируется провести весной? Как вы организуете субботники и участие жителей в благоустройстве территории?

— Первоочередные работы весной включают в себя уборку территорий после таяния снега, ремонт асфальтового покрытия, где это необходимо, а также подготовку зеленых зон к летнему сезону. Мы планируем провести несколько субботников совместно с жителями наших домов. Это отличная возможность для всех нас объединить усилия и сделать наши дворы еще более комфортными и красивыми. Мы активно привлекаем жителей через объявления в подъездах, социальные сети и личные встречи с активистами домов.

Субботники проводятся на регулярной основе, с конца апреля и до начала июня. Мы создаем условия для активного участия жителей, предоставляя инструменты и материалы, необходимые для выполнения работ.

Также мы предлагаем жителям внести свои идеи и предложения относительно улучшения внешнего вида дворовых территорий. Совместная работа позволяет создать комфортные и красивые пространства.

В тех домах, где жители готовы активно помогать нам в озеленении, посадке цветов и других декоративных растений, а также в уходе за ними, мы готовимся к весенним посадкам. Мы уже собрали заявки с жильцов и сейчас готовимся к централизованному закупу посадочного материала. Надеемся, что уже в этом месяце совместно с жителями начнем работы по озеленению.

— С какими проблемами чаще всего сталкиваются управляющие компании в переходный сезон — от зимы к весне? Как справляетесь с затоплениями и протечками крыш после таяния снега?

— Весна — это сложный период. Основная проблема — таяние снега и возможные подтопления. Мы стараемся заранее подготовить дренажные системы и следим за состоянием крыш, чтобы минимизировать риски протечек. Наши бригады регулярно осматривают крыши и устраняют возможные дефекты. В случае обнаружения протечки, мы оперативно реагируем на обращения жителей и принимаем необходимые меры. Также сейчас мы составляем планы на лето по серьезным ремонтам крыш, который возможен только при долговременной сухой погоде.

Весной же мы усиливаем контроль за состоянием дренажных систем и ливневых стоков. В случае выявления неисправностей или засорений эти элементы незамедлительно ремонтируются или очищаются. Дополнительно, мы устанавливаем временные водостоки в местах возможного скопления талой воды.

Также наша служба технической поддержки готова круглосуточно реагировать на вызовы жителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Мы оперативно направляем бригады для устранения последствий затоплений и протечек, обеспечивая минимальные неудобства для проживающих.

— Уже начали подготовку к следующему отопительному сезону? Какие меры принимаются для предотвращения проблем, выявленных зимой?

— Да, подготовка к следующему отопительному сезону уже началась. Мы проводим профилактические осмотры котельных и теплотрасс, проверяем состояние оборудования и заменяем изношенные элементы. Внимательно следим за комплектностью оборудования, меняем изношенные счетчики, приборы учета, манометры и термометры. Все выявленные в прошлом сезоне проблемы учитываются и корректируются. Например, в некоторых домах мы планируем заменить часть системы отопления, чтобы исключить возможные аварии в будущем.

— Как удается наладить взаимодействие с жителями домов? Есть ли какие-то механизмы обратной связи, чтобы оперативно решать возникающие проблемы?

— Для нас важно поддерживать постоянный контакт с жителями. У нас есть горячая линия, куда можно обратиться с любыми вопросами или предложениями. Также мы активно используем социальные сети и мессенджеры для оперативной связи. Жители могут оставлять отзывы и предложения, которые мы обязательно учитываем в своей работе. Кроме того, регулярно проводим собрания с представителями домов, чтобы обсудить текущие вопросы и планы на будущее.

Жители все чаще поднимают вопросы об обособлении территории дома, создании систем пропуска, видеонаблюдения, охраны. Мы всегда стараемся идти навстречу жителям, совместно с ними рассматриваем варианты решения поставленных задач.

— Какой показатель считаете главным для оценки качества работы вашей компании?

— Главный показатель для нас — это уровень удовлетворенности жителей. Мы стремимся к тому, чтобы каждый житель был доволен качеством оказываемых услуг. Для этого мы регулярно проводим опросы среди населения и анализируем обратную связь. Пока большинство отзывов положительные, но мы понимаем, что всегда есть куда расти, и продолжаем работать над улучшением нашего сервиса.

Фото предоставлено Дмитрием Скрипником
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