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Керамическая черепица как распространённый вариант кровельного материала: особенности производства, виды, характеристики

Керамическая черепица — элитный кровельный материал. Обладает такая кровля не просто отличными эстетическими и декоративными свойствами, но и отличными техническими и эксплуатационными параметрами. На рынке представлены образцы керамочерепицы с различными формами профилей и цветами. Заказать керамическую плитку можно на сайте профильной компании, которой предлагаются к покупке различные кровельные материалы. Керамическая кровля купить которую можно на сайте по ссылке, предлагается в различных ценовых диапазонах.

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Особенности производства керамической черепицы

Керамочерепица — это особый вид натурального кровельного материала на основе обожжённой глины. Производство такой кровли включает следующие этапы:

  • — подготовка сырья;
  • — формирование глиняной заготовки;
  • — сушка и последующий обжиг при высоких температурах.

Черепица также может иметь дополнительное декоративное оформление.

Особенности керамического кровельного материала

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Керамочерепица очень практична и имеет очень долгий срок службы. Эксплуатационный ресурс керамической кровли при правильном монтаже может достигать ста лет. Этот материал очень прочный, устойчивый к УФ-излучению, огнестойкий, антистатический, легко ремонтируется, устойчивый к коррозии и деформации.

Благодаря низкой теплопроводности керамическая черепица предотвращает перегрев чердаков и мансард летом и переохлаждение зимой. Кроме того, этот материал не создаёт лишнего шума при выпадении осадков (дождя или града).

Виды керамической черепицы

  • — рифленая;
  • — волнистая;
  • — плоская черепица.

Особенности укладки кровельного материала

Укладка керамочерепицы включает в себя следующие этапы:

  • — обустройство стропильной системы;
  • — создание так называемого кровельного пирога (включая такие слои, как пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция);
  • — установка контррейлингов и ламелей, установка водостока;
  • — непосредственная укладка элементов черепицы, которая также должна осуществляться по определённой технологии и в определённой последовательности.

Укладка керамочерепицы не является особо сложным процессом с технологической точки зрения, однако эта процедура требует точности в расчётах, внимательного подхода к работе, а также чёткого соблюдения всех норм, правил, а также технологических требований.

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