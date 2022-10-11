Керамическая черепица как распространённый вариант кровельного материала: особенности производства, виды, характеристики

Керамическая черепица — элитный кровельный материал. Обладает такая кровля не просто отличными эстетическими и декоративными свойствами, но и отличными техническими и эксплуатационными параметрами. На рынке представлены образцы керамочерепицы с различными формами профилей и цветами. Заказать керамическую плитку можно на сайте профильной компании, которой предлагаются к покупке различные кровельные материалы. Керамическая кровля купить которую можно на сайте по ссылке, предлагается в различных ценовых диапазонах.
Керамочерепица — это особый вид натурального кровельного материала на основе обожжённой глины. Производство такой кровли включает следующие этапы:
Черепица также может иметь дополнительное декоративное оформление.
Керамочерепица очень практична и имеет очень долгий срок службы. Эксплуатационный ресурс керамической кровли при правильном монтаже может достигать ста лет. Этот материал очень прочный, устойчивый к УФ-излучению, огнестойкий, антистатический, легко ремонтируется, устойчивый к коррозии и деформации.
Благодаря низкой теплопроводности керамическая черепица предотвращает перегрев чердаков и мансард летом и переохлаждение зимой. Кроме того, этот материал не создаёт лишнего шума при выпадении осадков (дождя или града).
Укладка керамочерепицы включает в себя следующие этапы:
Укладка керамочерепицы не является особо сложным процессом с технологической точки зрения, однако эта процедура требует точности в расчётах, внимательного подхода к работе, а также чёткого соблюдения всех норм, правил, а также технологических требований.
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