Керамическая черепица как распространённый вариант кровельного материала: особенности производства, виды, характеристики

Керамическая черепица — элитный кровельный материал. Обладает такая кровля не просто отличными эстетическими и декоративными свойствами, но и отличными техническими и эксплуатационными параметрами. На рынке представлены образцы керамочерепицы с различными формами профилей и цветами. Заказать керамическую плитку можно на сайте профильной компании, которой предлагаются к покупке различные кровельные материалы. Керамическая кровля купить которую можно на сайте по ссылке, предлагается в различных ценовых диапазонах.

Особенности производства керамической черепицы

Керамочерепица — это особый вид натурального кровельного материала на основе обожжённой глины. Производство такой кровли включает следующие этапы:

— подготовка сырья;

— формирование глиняной заготовки;

— сушка и последующий обжиг при высоких температурах.

Черепица также может иметь дополнительное декоративное оформление.

Особенности керамического кровельного материала

Керамочерепица очень практична и имеет очень долгий срок службы. Эксплуатационный ресурс керамической кровли при правильном монтаже может достигать ста лет. Этот материал очень прочный, устойчивый к УФ-излучению, огнестойкий, антистатический, легко ремонтируется, устойчивый к коррозии и деформации.

Благодаря низкой теплопроводности керамическая черепица предотвращает перегрев чердаков и мансард летом и переохлаждение зимой. Кроме того, этот материал не создаёт лишнего шума при выпадении осадков (дождя или града).

Виды керамической черепицы

— рифленая;

— волнистая;

— плоская черепица.

Особенности укладки кровельного материала

Укладка керамочерепицы включает в себя следующие этапы:

— обустройство стропильной системы;

— создание так называемого кровельного пирога (включая такие слои, как пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция);

— установка контррейлингов и ламелей, установка водостока;

— непосредственная укладка элементов черепицы, которая также должна осуществляться по определённой технологии и в определённой последовательности.

Укладка керамочерепицы не является особо сложным процессом с технологической точки зрения, однако эта процедура требует точности в расчётах, внимательного подхода к работе, а также чёткого соблюдения всех норм, правил, а также технологических требований.