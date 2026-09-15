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В Магнитогорске завершился историко-спортивный фестиваль «Магнит Евразии. Код времени»

Фото предоставлено пресс-службой ММК
Фото предоставлено пресс-службой ММК
Фото предоставлено пресс-службой ММК
Фото предоставлено пресс-службой ММК
Фото предоставлено пресс-службой ММК
Фото предоставлено пресс-службой ММК
Фото предоставлено пресс-службой ММК
Фото предоставлено пресс-службой ММК

УрБК, Магнитогорск, 15.09.2026. В Магнитогорске завершился историко-спортивный фестиваль «Магнит Евразии. Код времени». Главным организатором мероприятия выступил Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК»).

В пресс-службе ПАО «ММК» сообщили, что событие в течение двух дней объединило древнее городище Аркаим и город металлургов — Магнитогорск. Центральным сюжетом фестиваля стала эстафета живого огня, символизирующего связь времен. Вечером 11 сентября пламя было торжественно зажжено в Аркаиме. От древнего городища огонь доставили казаки на конях до города металлургов.

Утром 12 сентября пламя встретили у здания заводоуправления ММК. Главный специалист комбината по профориентационной работе Владимир Дремов принял факел из рук представителей казачества. «Огонь — это не просто стихия. Это символ нашей общей памяти и непрерывного движения вперед. Пламя, зажженное в Аркаиме, где тысячи лет назад человек впервые укротил металл, сегодня дошло до сердца современной металлургии — до Магнитогорского металлургического комбината. Частица этого огня живет в каждом жителе Магнитогорска», — сказал В. Дремов.

В. Дремов пронес факел через «коридор» молодых металлургов на территорию предприятия, где эстафету принял ведущий специалист группы социальных программ ММК Андрей Орехов. Он, в свою очередь, передал огонь спортсменам-чемпионам, которые завершили маршрут в городском курорте «Притяжение». В амфитеатре гостей фестиваля ждал большой спортивно-музыкальный праздник, который, несмотря на ненастную погоду, объединил сотни магнитогорцев. Со сцены участников приветствовали первые лица города и ММК. Финальным аккордом фестиваля «Магнит Евразии. Код времени» стали парад видов спорта и яркая концертная программа, рассказали в пресс-службе.

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