Фестиваль «Магнит Евразии. Код времени» свяжет Аркаим и Магнитогорск

УрБК, Магнитогорск, 11.09.2026. В историко-культурном заповеднике Аркаим и Магнитогорске 11–12 сентября пройдет первый историко-спортивный фестиваль «Магнит Евразии. Код времени». Основной организатор мероприятия — Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК»).

В пресс-службе ПАО «ММК» сообщили, что центральным событием двухдневного марафона станет эстафета живого огня. «Пламя, символизирующее связь времен, провезут казаки на конях от древнего городища до города металлургов. Кульминацией станет передача огня представителям Магнитогорского металлургического комбината. Главный специалист ММК по профориентационной работе Владимир Дремов пронесет факел через «коридор» молодых металлургов на территорию комбината, где эстафету примет ведущий специалист группы социальных программ ММК Андрей Орехов и передаст ее спортсменам-чемпионам», — рассказали в пресс-службе предприятия.

Финиширует эстафета на территории городского курорта «Притяжение», для участников и гостей фестиваля в амфитеатре будет организован спортивно-музыкальный праздник.