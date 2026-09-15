Приток новых продавцов на маркетплейсах упал почти на треть

УрБК, Москва, 15.09.2026. В июне–августе на онлайн-площадки пришло на 27% меньше новых селлеров, чем за тот же период 2025 года, следует из данных Торгово-промышленной палаты России (ТПП), пишут «Известия».

По оценке сервиса «МойСклад», учитывающего данные 50 тыс. компаний, снижение еще выраженнее — 53%. Замедление притока новых продавцов означает переход рынка от периода взрывного роста к более зрелой модели, считают эксперты. При этом на Wildberries количество новых личных кабинетов в январе–августе выросло на 12% год к году. Ozon также не фиксирует снижение числа партнеров, говорит его представитель. Однако активного роста аудитории селлеров в дальнейшем компания не ожидает.

Рынок маркетплейсов подходит к насыщению: период «простого входа» в онлайн-торговлю закончился. Конкуренция между продавцами усиливается, одновременно растут расходы на логистику и продвижение, а площадки меняют алгоритмы работы, объясняют эксперты. Ряд экспертов полагает, что сказались и последствия пожаров на складах маркетплейсов.

Одновременно предприниматели начали активнее развивать собственные каналы продаж. На платформе «Яндекс KIT» в августе число новых онлайн-магазинов с продажами выросло на 59% по сравнению с июлем. Быстрее всего росло количество магазинов одежды, обуви и аксессуаров, товаров повседневного спроса, товаров для строительства и ремонта и детских товаров.