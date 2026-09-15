Символика Международного фестиваля молодежи появилась на мосту через Исеть в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2026. Роспись площадью около 200 кв. м с символикой Международного фестиваля молодежи появилась на пешеходном мосту через реку Исеть в районе Уктуса в Екатеринбурге. Работы выполнил строительный холдинг «Атом» в рамках благоустройства прилегающего участка набережной, сообщили в компании.

Благоустроенная территория занимает 8,3 тыс. кв. м, протяженность набережной составляет 325 м. Работы были завершены к началу Международного фестиваля молодежи, который проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.

«То, что городу доверяют принимать такие значимые мероприятия – большая честь и результат общей работы власти, бизнеса, горожан! Все вместе мы делаем Екатеринбург городом, которым искренне гордимся: комфортным и интересным для жизни, для учебы и работы», — отметил глава строительного холдинга «Атом» Валерий Ананьев.

По его словам, благоустройство участка набережной стало подарком горожанам к фестивалю. «В качестве подарка горожанам мы благоустроили участок набережной Исети, посвятив ее Международному фестивалю молодежи. Пешеходный мост на этом участке получил яркую роспись и будет радовать прохожих, напоминая им о знаковом событии, объединившем в нашем городе молодежь из 191 страны!» — сказал В. Ананьев.

В районе моста обустроили прогулочные и велосипедные дорожки, рассчитанные на уборку стандартной городской техникой. На территории также появились детская площадка с канатной дорогой, скалодромом и качелями, амфитеатр и тротуар-пандус для маломобильных граждан и родителей с колясками.

С территории убрали аварийные деревья, вместо них высадили ивы, спирею и вейник, а также устроили посевные луга с цветущими растениями.

Работы холдинг выполнил за свой счет. Ранее в рамках муниципального контракта «Атом» благоустроил противоположный берег Исети, построил улицу Водоемную и пешеходный мост в районе ледовой арены «Айс». В результате оба берега реки в районе Уктуса связаны в единую прогулочную зону.