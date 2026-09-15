ЦБ начал принимать заявления о теневых руководителях финорганизаций

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2026. Банк России расширил сервис для анонимных осведомителей, добавив возможность сообщать о лицах, которые фактически управляют финансовыми организациями, но не занимают официальных руководящих должностей. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Речь идет о людях, которые могут принимать ключевые решения в банках, страховых компаниях и других финансовых организациях, не являясь их формальными руководителями. В частности, к ним могут относиться советники и помощники, фактически отдающие указания руководству, лица, действующие по доверенности и использующие ее для контроля над организацией, а также люди, способные принуждать официальное руководство к определенным действиям.

Информацию о таких лицах можно направить через сайт Банка России. К обращению допускается приложить документы, подтверждающие сведения, в том числе переписку, доверенности и записи. Регулятор обещает не запрашивать персональные данные заявителей и обеспечивать конфиденциальность информации.

Сервис для анонимных сообщений о теневых бенефициарах финансовых организаций ЦБ запустил в 2022 году. Через него можно сообщать о людях, которые фактически контролируют деятельность финансовой организации, но не указаны в качестве ее владельцев или контролирующих лиц на сайтах регулятора и самих организаций.

В числе сведений, которые могут указывать на неформальный контроль, ЦБ называл наличие доверенностей и договоров доверительного управления, родственные связи, неправомерное использование должностного положения и другие обстоятельства, свидетельствующие о возможности влиять на ключевые решения организации.