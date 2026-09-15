В Екатеринбурге планируется открыть музей русского рока

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2026. В Екатеринбурге на заседании Совета неравнодушных принято решение о создании в городе музея русского рока. Провел заседание 14 сентября глава города Алексей Орлов.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что с предложением создать музей выступили директор музея андеграунда Павел Неганов и лидер группы «Урфин Джюс» Александр Пантыкин. Музей русского рока предлагается создать как новое направление действующего музея андеграунда. Его задача — сохранить и представить историю русского рока с 1960-х до 2000-х годов как значимой части отечественного культурного наследия.

Ядром экспозиции станет история Свердловского рок-клуба и сформировавшейся на Урале музыкальной школы. При этом музей расскажет и о развитии рок-музыки в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири и на Дальнем Востоке. Предполагается, что музей русского рока разместится в муниципальном здании на ул. Добролюбова, 6-8. Оно расположено рядом с действующим музеем и нуждается в полном восстановлении. Планируемая площадь пространства — до 400 кв. м. В трехэтажном здании планируется разместить основную экспозицию, камерный концертный зал, архив, медиатеку, фондовые и образовательные помещения.

Создание нового пространства также должно способствовать развитию туристического потенциала Екатеринбурга и укреплению его статуса одного из центров российской рок-музыки. А. Орлов по итогам заседания поручил проработать правовой механизм передачи муниципального здания и дальнейшего сопровождения проекта.

Музей андеграунда работает в Екатеринбурге с 2022 года. Основу его собрания составляет частная коллекция из более чем двух тысяч произведений советского неофициального и современного искусства. Одним из наиболее востребованных пространств музея является рок-зал, в коллекции которого насчитывается более 200 музыкальных артефактов. Среди них — синтезатор группы «Агата Кристи» и сценический костюм Насти Полевой.

Помимо прочего, в Год уральского рока здесь проходят квартирники с легендами Свердловского рок-клуба. В рамках действующего цикла уже состоялись встречи с Владимиром Шахриным, Настей Полевой, Александром Пантыкиным и другими музыкантами, рассказали в пресс-службе.