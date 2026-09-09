Рок-спектакли из трех городов покажут в Екатеринбурге в октябре

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2026. Серия рок-спектаклей из Екатеринбурга, Новоуральска и Иркутска пройдет в Екатеринбурге с 12 по 23 октября в рамках музыкально-театрального проекта «РОКтябрь», посвященного 40-летию Свердловского рок-клуба. Об этом сообщили организаторы.

В программу войдут четыре спектакля и видеопоказ рок-мюзикла. Кроме того, в рамках проекта пройдут рок-экскурсии и лекции об истории Свердловского рок-клуба. Инициатором проекта выступил Центр поддержки культурного наследия и традиций «Денежкин Камень» при содействии Министерства культуры Свердловской области.

Откроет программу 12 октября рок-мюзикл «Время не ждет» Свердловского театра музыкальной комедии. Спектакль поставлен весной 2026 года по песням группы «Чайф». Автор пьесы — Карина Шебелян, режиссер-постановщик — лауреат премии «Золотая маска» Филипп Разенков.

В спектакле звучат 25 песен «Чайфа», в том числе «Оранжевое настроение», «Псы с городских окраин», «Никто не услышит», «17 лет» и «Время не ждет». Музыкальное сопровождение обеспечивают оркестр и группы «Изумруд» и BLUES DOCTORS.

17 октября в Доме кино состоится показ видеоверсии рок-мюзикла «Я. Хочу. Быть с тобой!» Иркутского областного музыкального театра имени Н. М. Загурского. В основу спектакля легла повесть Галины Щербаковой «Вам и не снилось…», а также 19 песен группы «Наутилус Помпилиус».

Режиссером постановки выступила Анастасия Гриненко. Музыкальное оформление и партитуру создал композитор, лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Александр Пантыкин. Показ приурочен к 65-летию Вячеслава Бутусова, основателя группы «Наутилус Помпилиус». Перед началом состоится творческая встреча с Пантыкиным.

19 октября в Центре культуры «Урал» покажут джукбокс-мюзикл «Скованные одной цепью» Новоуральского театра музыки, драмы и комедии. Премьера спектакля состоялась в ноябре 2025 года, он стал первой постановкой в регионе, приуроченной к 40-летию Свердловского рок-клуба.

В основу мюзикла легли дневники Александра Пантыкина — основателя группы «Урфин Джюс». Он также выступил автором либретто, композитором и аранжировщиком спектакля. Режиссер-постановщик — Дмитрий Отяковский.

Завершит театральную программу 23 октября спектакль Свердловского академического театра драмы «Я наконец-то всем доволен…», посвященный группе «Каталог» и ее лидеру Александру Сычеву. Пьесу написал екатеринбургский драматург и музыкант Константин Попов, режиссером выступил Алексей Бадаев, художником — Владимир Кравцев. Идея постановки принадлежит продюсеру Олегу Гененфельду.

Главную роль исполняет экс-участник группы «Смысловые Галлюцинации» и ведущий «Наше Радио Екатеринбург» Николай Ротов. Специальными гостями показа станут Настя Полева и Егор Белкин. В рамках «РОКтября» спектакль на один вечер вернется на большую сцену театра.

Параллельно с театральными событиями организаторы проведут экскурсии и рок-лектории, посвященные истории Свердловского рок-клуба.