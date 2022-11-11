УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 15:23

В Екатеринбурге Совет неравнодушных обсудил проведение Года Уральского рока

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2025. На заседании Совета неравнодушных, которое 4 сентября 2025 года провел глава Екатеринбурга Алексей Орлов, одной из ключевых тем стала подготовка уральской столицы к празднованию Года Уральского рока. Об этом пишет портал Екатеринбурга.

«В следующем году Свердловскому рок-клубу исполнится 40 лет. Потому мы посвятим его как юбилею, наследию музыкантов, так и современным артистам нашего города. Уральский рок — феномен, который навсегда изменил культурную картину не только Екатеринбурга и региона, но и всей страны. Благодаря ему мы говорим о нашем городе как о мегаполисе с музыкальным наследием мирового уровня», — отметил А. Орлов.

Директор департамента общественных связей администрации города Екатеринбурга Екатерина Форукшина предложила программу Года Уральского рока разделить на три части:

— увековечивание памяти о людях, внесших огромный вклад в развитие этого направления культуры (монтаж памятной таблички на фасаде радиофака УрФУ с логотипом группы «Агата Кристи» и т.д.);
— просвещение подрастающего поколения, его знакомство с наследием свердловского рок-клуба;
— формирование образа Екатеринбурга как современной музыкальной столицы.

«Год Уральского рока откроет концерт группы «Урфин Джюс», вся выручка от которого пойдет на создание репетиционных баз в школах нашего города. Также мы займемся оцифровкой и реставрацией аудио- и видеозаписей Свердловского рок-клуба – все материалы будут общедоступны на ресурсах Музея истории Екатеринбурга. Кроме того, юбилею посвятят Уральскую ночь музыки, Ледовый городок и многие другие фестивали», — добавил директор департамента культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков.

По его словам, самыми амбициозными мероприятиями Года являются съемка фильма, посвященного Свердловскому рок-клубу, концерты серии «Рок трех столиц», создание рок-центра с просветительским блоком, сценой и репетиционными площадями. Эти инициативы пока находятся в проработке.
