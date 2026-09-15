Правительство России обеспечило поставки топлива в Екатеринбург

УрБК, Москва, 15.09.2026. В рамках корректировки поставок топлива на региональные рынки, где фиксируются локальные перебои, в ручном режиме организована работа по обеспечению поставок в Екатеринбург, Челябинскую, Архангельскую, Тверскую и Белгородскую области, Пермский и Краснодарский края.

Об этом заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак на совещании с профильными министерствами. На совещании был рассмотрен текущий баланс производства и потребления нефтепродуктов, загрузка производственной инфраструктуры, а также имеющиеся запасы топлива, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Минэнерго доложило об исполнении ранее данных поручений. В частности, на ряде НПЗ уже введены в эксплуатацию несколько дополнительных установок, что позволило нарастить объемы выпуска нефтепродуктов. Продолжается проработка и внедрение соглашений между независимыми НПЗ и АЗС с одной стороны, и Минэнерго и ФАС с другой, направленных на поддержание приемлемого уровня цен. Все необходимые объемы нефтепродуктов в рамках северного завоза поставляются в субъекты в соответствии с установленными сроками и без перебоев.

ФАС ведет активную работу по пресечению нарушений антимонопольного законодательства. На сегодняшний день возбуждено 55 дел, выдано 83 предупреждения, из которых 51 исполнено. Отмечено, что вертикально интегрированные нефтяные компании удерживают розничные цены на топливо в рамках ранее согласованных параметров, близких к уровню инфляции. А. Новак поручил профильным ведомствам продолжить постоянный мониторинг внутреннего рынка топлива.

В Свердловскую область первые дополнительные объемы бензина для АЗС «ЛУКОЙЛ» стали поступать после обращения губернатора Дениса Паслера к федеральному центру, 4 сентября.