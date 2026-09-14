УрБК, Екатеринбург, 14.09.2026. В Свердловской области ввели в эксплуатацию новый путепровод через железную дорогу на 55-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган. Об этом сообщил в своем канале в мессенджере «Макс» губернатор Денис Паслер.

По словам главы региона, транспортная развязка требовалась области более трех десятилетий. Ранее переезд ежедневно закрывался на 15 часов из-за прохождения 171 поезда, что приводило к образованию заторов, в которых ежедневно скапливалось свыше 14 тыс. автомобилей. Строительные работы на объекте стартовали в сентябре 2025 года при поддержке федеральных ведомств, а в церемонии открытия также приняли участие министр транспорта РФ Андрей Никитин, руководитель Росавтодора Роман Новиков и глава Росжелдора Александр Сахаров.

Новое сооружение длиной более 30 м и шириной 26 м полностью устраняет пересечение с железнодорожными путями на одном уровне. Это повысит пропускную способность магистрали и обеспечит безопасный проезд к населенным пунктам Белоярского городского округа, включая деревню Марамзина и село Логиново. В перспективе путепровод планируется расширить до четырех полос движения.