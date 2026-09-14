Росстат назвал отрасли с наихудшей динамикой во II квартале 2026 года
УрБК, Москва, 14.09.2026. Сразу несколько ключевых отраслей российской экономики продемонстрировали отрицательную динамику во II квартале 2026 года, следует из данных Росстата «О производстве валового внутреннего продукта во II квартале 2026 года».
В строительстве во II квартале зафиксировано 99,2% к прошлому году, однако начало года было драматичней — 90,3% в I квартале. За I полугодие отрасль потеряла 4,5% к уровню прошлого года. Добыча полезных ископаемых во II квартале просела до 98,4% (в I квартале — 100,4%, за полугодие — 99,4%).
В минусе оказались водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов — 96,7% во II квартале (96,1% в I квартале, 96,4% за полугодие), деятельность по операциям с недвижимым имуществом — 99,7% во II квартале (98,9% в I квартале, 99,3% за полугодие), сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство — 99,4% во II квартале, 99,6% за полугодие и деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги — 98,6% во II квартале (96,9% в I квартале, 97,8% за полугодие).
Аналитики отмечают, что общий рост ВВП во II квартале (101,3% к прошлому году) во многом обеспечен восстановлением после слабого I квартала (99,8%) и эффектом низкой базы.