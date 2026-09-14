Денис Паслер обсудил вопросы безопасности в дни МФМ с первым замглавы МВД России

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2026. Первый заместитель министра внутренних дел России Андрей Курносенко на рабочей встрече с губернатором Свердловской области Денисом Паслером обсудил обеспечение комплексной безопасности в дни Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.

По данным А. Курносенко, в период фестиваля задействовано более 2 тыс. сотрудников внутренних дел. Особое внимание они уделят контртеррористическим мерам, в том числе противодействию воздушной угрозе.

«В дни фестиваля к нашему региону приковано внимание всего мира, и это не преувеличение. Задействованы все структуры и ведомства, отвечающие за обеспечение правопорядка, санитарную безопасность. В организацию бесперебойной работы всех служб МФМ максимально включены волонтеры. Нами предприняты все меры, чтобы фестиваль запомнился нашим гостям, став яркой страницей в истории каждой из 191-й страны, принимающей в нем участие, – сказал губернатор Д. Паслер.

Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября по решению Президента России Владимира Путина. Для участия в нем в Екатеринбург прибыли 10 тыс. молодежных лидеров. Участников ждут гастрономический фестиваль, кинопоказы, мастер-классы, выступления признанных в России и за рубежом экспертов и артистов, спортивные события. Событие — часть реализации нацпроекта «Молодежь и дети».