Цены на бензин в РФ выросли почти на 25% за год

УрБК Москва, 14.09.2026. В августе 2026 года потребительские цены на бензин выросли на 24,64% к уровню прошлого года. Это следует из данных Росстата.

Относительно предыдущего месяца цены выросли на 0,76% после скачка на 6,47% в июле и на 6,88% в июне. Цены на дизельное топливо в России в августе снизились на 4,6% после скачка на 9,2% в июле, на 7,1% в июне.

УрБК писал, что с начала года рост цен на бензин в Уральском федеральном округе составил 21,2%, на дизель — 18,4%. Средняя цена бензина на 7 сентября составила 79,42 руб. за литр, что немного выше среднероссийского показателя (78,25 руб.).