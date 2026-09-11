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Т2 запустил первую в России реальную сеть 5G в семи городах-миллионниках

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2026. Мобильный оператор Т2 объявил о коммерческом запуске сети пятого поколения сразу в семи городах-миллионниках: Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Челябинске, Перми и Красноярске. Как сообщили в компании, это первый в России запуск «настоящего» 5G, доступного широкой абонентской базе, а не в тестовом режиме.

Запуск стал возможен благодаря решению регулятора о технологической нейтральности, позволяющему использовать существующие частотные диапазоны под новый стандарт. На первом этапе услуга предоставляется на действующих тарифах — абонентам достаточно выбрать 5G в настройках смартфона. Впоследствии оператор планирует ввести отдельные тарифные планы. Технология также доступна иностранным путешественникам, регистрирующимся в сети Т2.

«Коммерческий запуск сетей 5G — очередная историческая веха в развитии связи в стране. Это результат колоссальной работы отрасли, регулятора и аудитории. Мы благодарим Минцифры и Правительство РФ за найденное уникальное решение, оно позволит показать клиентам возможности стандарта, запускать промышленные кейсы на основе нового поколения и впоследствии сделать 5G такой же базовой технологией, как LTE», — отметил генеральный директор Т2 Антон Годовиков.

По словам директора макрорегиона «Урал» Т2 Светланы Галилеевой, в Свердловской области объемы потребления интернет-трафика ежегодно растут в среднем на 20%, прежде всего в Екатеринбурге. «Проникновение интернета достигло пика, контент становится тяжелее, и чтобы поддерживать качество, мы постоянно модернизировали сеть. Теперь клиенты на Урале почувствуют новый уровень связи — первыми его ощутят жители Екатеринбурга», — подчеркнула она.

На первом этапе сеть 5G разворачивается на уже существующей инфраструктуре. Второй этап предполагает строительство в диапазоне 4,63–4,99 ГГц с последовательным покрытием ключевых мест массового пребывания во всех городах-миллионниках до конца 2031 года. Оператор также планирует проекты для корпоративного сегмента и государственно-частного партнерства. Ранее Т2 первым в России запускал тестовые зоны 5G в центре Москвы в 2019 году и в Казанском метрополитене в 2021-м.

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