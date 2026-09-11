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«Фонд Радомир» получил паспорта готовности к отопительному сезону

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2026. Глава Екатеринбурга 10 сентября 2026 года подписал постановление о начале отопительного сезона 2026–2027 годов. Управляющая организация «Фонд Радомир» отчиталась о 100-процентной готовности обслуживаемого жилищного фонда к подаче тепла.

В компании сообщили, что в течение летнего периода был выполнен полный комплекс работ по подготовке многоквартирных домов к эксплуатации в зимних условиях. Специалисты отремонтировали внутридомовые инженерные сети, провели ревизию запорных кранов и задвижек, а также гидропневмопромывку внутридомовых систем отопления. Эти мероприятия позволяют обеспечить равномерный прогрев стояков и радиаторов, а также снизить риск аварийных ситуаций при запуске тепла.

Отдельное внимание уделялось тепловому контуру зданий. Выполнен локальный ремонт крыш многоквартирных домов и козырьков верхних этажей, проверены и при необходимости очищены водосточные системы и внутридомовая вентиляция, отремонтированы межпанельные швы. К зимнему периоду подготовлены двери и восстановлено остекление подъездов в тех домах, где оно было нарушено.

Параллельно велись работы по благоустройству: ремонт асфальтовых проездов, крылец и отмосток, а также площадок для сбора твердых коммунальных отходов. Кроме того, устранялись замечания ресурсоснабжающих организаций, выявленные в ходе предыдущего отопительного периода.

Документы по готовности оформлялись по каждому дому отдельно. Как и в прошлом году, они загружаются в новый функциональный модуль «Проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду». По итогам проверки на все дома, находящиеся в управлении «Фонда Радомир», получен «Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2026–2027 годов».

В управлении организации напомнили, что «Фонд Радомир» обслуживает 370 многоквартирных домов в Кировском районе Екатеринбурга общей площадью более 1,1 млн кв. метров. Большинство зданий имеет значительный износ инженерных систем, что требует повышенного внимания при подготовке к зиме. Тем не менее, как подчеркивают в компании, все запланированные мероприятия выполнены в установленные сроки.

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