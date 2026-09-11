УрБК, Москва, 11.09.2026. Операторы фиксированной связи столкнулись с блокировкой своих звонков из-за того, что мобильные операторы определяют их как массовые автоматизированные вызовы (МАВ). Об этом «Коммерсанту» сообщили два представителя телеком-рынка.

Мобильные операторы стали блокировать звонки юрлиц без заключенных договоров на маркировку массовых вызовов с начала августа. Но пока система сбоит и блокирует даже легитимные соединения. Мобильные операторы уверяют, что действуют в рамках закона, а пострадавшие компании уверяют: проблема в отсутствии «нормальных критериев массовых вызовов».

В частности, зафиксированы случаи, когда операторы МТС и «Вымпелком» блокировали вызовы компаний, у которых настроена переадресация с офисных АТС на мобильные сотрудников. Такие звонки определялись как МАВ.

Первыми за такие ситуации платят добросовестные клиенты — недозвон означает потерянные обращения и продажи, а где голос подтверждает операции — еще и срыв процессов. Получается двойная оплата: за легализацию обзвона и за его блокировку, резюмируют эксперты.