Вчера16:45
В екатеринбургском «Гортрансе» официально назначен новый руководитель
УрБК, Екатеринбург, 10.09.2026. Генеральным директором екатеринбургского МУП «Гортранс» назначен Игорь Ощепков. Информация об этом размещена на официальном сайте перевозчика.
Игорь Ощепков курировал транспортную сферу Екатеринбурга с 2019 года. На посту руководителя «Гортранса» он сменил Михаила Щипанова, который исполнял обязанности гендиректора предприятия с мая 2026 года.
Игорь Ощепков курировал транспортную сферу в горадминистрации с 2019 года. Он окончил Уральский политехнический институт и Уральскую академию госслужбы, служил в МВД с 1985 по 2011 год, получил звание полковника. После ухода из органов работал в коммерческих структурах, а в 2019 году возглавил департамент транспорта Екатеринбурга.