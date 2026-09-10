ФНС доначислила 16,3 млрд налогов, пеней и штрафов по итогам проверки в первом полугодии

УрБК, Москва, 10.09.2026. В I половине 2026 года Федеральная налоговая служба (ФНС) провела 60 выездных проверок крупнейших плательщиков — в два раза больше, чем годом ранее, следует из свежих данных службы, пишут «Известия».

По итогам бизнесу доначислили 16,3 млрд налогов, пеней и штрафов. Это почти втрое больше прошлогодних 5,8 млрд руб. К крупнейшим налогоплательщикам ФНС относит компании с годовым доходом свыше 35 млрд руб.

Доначисления возникают, когда инспекторы находят неуплаченные налоги. Причиной могут стать ошибки в декларациях, занижение базы по доходам, незаконное дробление бизнеса или неправомерное применение льгот и специальных режимов. Помимо самой недоимки, компании начисляют пени за каждый день просрочки.

Штраф обычно составляет 20% от неуплаченной суммы, а если ФНС докажет умысел — 40%. Чаще всего бизнес оспаривает требования на сумму от 10 млн до 100 млн руб., сообщили в юридической компании «Чистая среда». Однако для крупных предприятий счет все чаще идет на сотни миллионов и даже миллиарды.

Один из самых громких примеров — обувной холдинг Zenden. Основатель сети Андрей Павлов сообщил, что после пяти выездных проверок компании предъявили требования почти на 29 млрд руб. Zenden намерена оспаривать претензии.