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Росстат зафиксировал падение уровня бедности в России во втором квартале

УрБК, Москва, 10.09.2026. Граница бедности в целом по Российской Федерации во II квартале 2026 года составила 17 816 руб. в месяц. Численность населения с денежными доходами ниже границы бедности — 7,0% жителей страны. Об этом говорят данные Росстата.

Показатель продолжает снижаться: в I квартале 2026 года уровень бедности составлял 7,7%, в I полугодии — 7,5%. Для сравнения: во II квартале 2025 года за чертой бедности находились 7,4% населения, в I квартале 2025 года — 8,1%, в III квартале 2025 года — 6,5%, в IV квартале 2025 года — 4,8%. В целом за 2025 год уровень бедности составил 6,7%.

Граница бедности во II квартале 2026 года выросла на 1,2% к предыдущему кварталу (17 606 руб. в I квартале) и на 5,7% к аналогичному периоду прошлого года (16 863 руб. во II квартале 2025 года). По отношению к базовой границе бедности IV квартала 2020 года (11 329 руб.) рост составил 57,26%.

По социально-демографическим группам во II квартале 2026 года граница бедности составила: для трудоспособного населения — 19 тыс. 301 руб., для пенсионеров — 14 тыс. 701 руб., для детей — 17 тыс. 519 руб. В I квартале 2026 года эти значения были ниже: 19 тыс. 073 руб., 14 528 руб. и 17 тыс. 313 руб. соответственно. Росстат отмечает, что показатели за 2026 год являются оперативной оценкой.

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