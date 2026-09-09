Абоненты назвали надежность главным критерием качества операторов связи

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2026. В России надежность второй год подряд остается ключевой ценностью, которую абоненты связывают с мобильными операторами. Об этом сообщает пресс-служба «МегаФона» на основе исследования.

По данным аналитиков, несмотря на рост значимости таких факторов, как честность и финансовое благополучие, а также некоторое смещение фокуса с «безопасности» и «простоты», именно надежность продолжает служить фундаментом доверия к телеком-компаниям. При этом ценностный профиль потребителей расширяется: клиенты все чаще обращают внимание на эмоциональные и социальные ориентиры брендов.

В частности, «МегаФон» успешно закрепил за собой ассоциацию с ценностью «Семья». Эксперты связывают это с актуальностью сервиса «МегаСемья», который позволяет абонентам объединяться в единое пространство для управления тарифами, контроля расходов и обеспечения цифровой безопасности близких.

Отдельно в исследовании выделяется позиционирование виртуального оператора Yota, работающего на сети «МегаФона». В то время как индустрия в целом движется в сторону консервативных ценностей, этот бренд сохраняет уникальный профиль, ассоциируясь с простотой, оптимизмом и свободой самовыражения, что продолжает привлекать молодую аудиторию.

«Результаты исследования показывают, что телеком-рынок России становится более зрелым и многогранным. Абоненты ждут от операторов не просто высокого качества связи, а способности резонировать с их личными глубинными ценностями. Для нас надежность — это технологическая зрелость и ответственность за результат», — прокомментировала директор департамента по продуктам B2C «МегаФона» Мария Фаустова.