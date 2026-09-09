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Аналитики фиксируют рост просрочек по оплате счетов бизнесом из-за высокой ключевой ставки

УрБК, Москва, 09.09.2026. Доля компаний, в среднем оплачивающих счета с просрочкой, растет второй квартал подряд. Динамика ухудшается на фоне высокой ключевой ставки ЦБ и недостатка оборотных средств у компаний. Об этом свидетельствуют оперативные данные системы «СПАРК-Интерфакс». 

Так, во II квартале в сегменте крупного бизнеса доля компаний, допускающих среднюю просрочку по оплате до 60 дней, выросла к I кварталу на 1,3 процентного пункта (п.п.), допускающих среднюю просрочку по оплате свыше 60 дней — на 1,7 п. п. В сегменте среднего бизнеса — на 1,4 п. п. и на 1,7 п. п. Сегмент малого бизнеса был затронут сильнее, там рост составил сразу 2,6 п. п. и 3,4 п. п. соответственно.

По данным страховщиков, занимающихся страхованием дебиторской задолженности, за первые шесть месяцев 2026 года количество сообщений о задержках оплаты и уведомлений о потенциальных убытках сравнялось с показателями за девять месяцев 2025 года. При этом совокупный объем просроченных требований поставщиков превысил 1,6 млрд руб. Количество страховых выплат за первое полугодие выросло на 25% год к году, а средний размер убытка увеличился на 18%.

Проблема неплатежей контрагентов тревожит бизнес. Согласно данным проводимого Российским союзом промышленников и предпринимателей ежеквартального мониторинга «Состояние российской экономики и деятельность компаний» неплатежи со стороны контрагентов как фактор, существенно ограничивающий деятельность компаний, в последние IV квартала держатся на пике, в I и II квартале текущего года их указали 34% и 40% респондентов соответственно (IV квартал 2025г — 42% респондентов, III квартал 2025г — 39% респондентов).

При этом примерно четверть опрошенных в текущем году (22% в I и 27% во II квартале) в числе главных проблем назвали недостаток оборотных средств. Это может усилить давление на уровень расчетов в III квартале, предупреждают эксперты.

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