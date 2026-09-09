ФНС получит право отслеживать устройства владельцев цифрорублей

УрБК, Москва, 09.09.2026. Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет получать больше данных об операциях с цифровым рублем — речь идет не только о сумме и получателе перевода, но и об устройстве, с которого его сделали. Такой порядок прописан в трех августовских приказах налоговой службы, с которыми ознакомились «Известия».

Главное изменение касается выписок по счетам цифрового рубля. Согласно документам, в них смогут указывать сумму и время платежа, его назначение, данные отправителя и получателя, а также технический след операции. В частности, ФНС сможет получить IP- и MAC-адреса, номер телефона, сим-карты или другой идентификатор устройства, с которого совершили перевод.

Выписку по счету физлица налоговая сможет запрашивать в том же порядке, который уже действует для обычных банковских счетов, сказали в пресс-службе ФНС. Такие сведения можно получить при взыскании задолженности либо с согласия руководителя вышестоящего налогового органа — в рамках проверки или при истребовании документов и информации в ходе встречной проверки.

Эти данные помогут налоговой сопоставлять не только движение денег, но и то, откуда совершались операции, поясняют эксперты. Например, ФНС сможет выяснить, не использовалось ли одно устройство для управления несколькими формально разными счетами.

При этом речь не идет о постоянном отслеживании всех платежей. Приказы устанавливают, какие сведения банки и оператор платформы должны предоставлять по запросам налоговых органов. Автоматически получать информацию о каждой операции пользователей ФНС не будет, поясняют эксперты. Новые правила заработают не ранее 1 июля 2027 года.