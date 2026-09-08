Денис Паслер рассказал об основных принципах демографической доктрины

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2026. Свердловская область готовится к масштабному расширению мер поддержки семей — с января 2027 года в регионе стартует реализация Уральской демографической доктрины. Ее цель — переломить негативный тренд рождаемости, который губернатор Денис Паслер назвал серьёзным вызовом для региона.

Как заявил глава области на пресс‑конференции, несмотря на экономические и бюджетные сложности, поддержка семей остается одной из ключевых задач властей. «Несмотря на все сложности, которые есть в экономике, бюджете и во всём остальном, мы понимаем, что семьи и дети — это будущее и одна из главных задач, которой мы должны заниматься. Не только говорить, но и семьям помогать», — подчеркнул Денис Паслер.

В соответствии с доктриной, существенно расширяется объем финансовой поддержки многодетных семей. Региональный материнский капитал будет увеличен: за третьего ребенка выплата составит 500 тыс. руб., за четвертого — 600 тыс. руб., за пятого — 700 тыс. руб., а за шестого и каждого последующего — 800 тыс. руб.

Отдельные меры поддержки адресованы молодым и студенческим семьям. С 2027 года студентки, родившие ребёнка во время очного обучения, смогут получать ежемесячную выплату в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, молодые мамы в возрасте до 23 лет получат право направить единовременную выплату в 500 тыс. руб. на первоначальный взнос или погашение основного долга по ипотеке.

Власти рассчитывают, что комплекс мер позволит создать дополнительные стимулы для семей при принятии решения о рождении детей и окажет ощутимое влияние на демографическую ситуацию в регионе.