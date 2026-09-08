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Денис Паслер назвал сроки полной стабилизации ситуации с топливом в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2026. Ситуация с обеспечением топливом на автозаправочных станциях Свердловской области должна стабилизироваться в течение этой недели. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер на пресс-конференции.

По его словам, дополнительные объемы топлива, о которых он ранее просил федеральный центр, пока доставлены не на все автозаправочные станции региона. При этом губернатор ожидает стабилизации ситуации уже в ближайшие дни.

«На сегодняшний день топлива в регионе продается больше, чем в предыдущие периоды. Когда во все заправки поступит полноценный объем — такие тенденции есть, что за эту неделю должны дозавезти оставшиеся объемы, чтобы ситуацию окончательно стабилизировать», — сказал губернатор.

Одной из причин повышенного спроса на топливо Д. Паслер назвал уборочную кампанию, которая также требует значительных объемов горючего. Кроме того, по его словам, жители региона стали чаще заезжать на АЗС на фоне сообщений о перебоях с поставками.

В конце августа на автозаправочных станциях Свердловской области образовались многокилометровые очереди, время ожидания топлива достигало пяти-семи часов и более. Тогда же Денис Паслер обращался в правительство РФ с просьбой обеспечить регион дополнительными объемами топлива. К концу прошлой недели ситуация на АЗС начала улучшаться: очереди сократились, а время ожидания снизилось до 20-30 минут.

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