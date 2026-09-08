В восьми муниципалитетах Свердловской области идет работа по проекту КРТ

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2026. В восьми муниципалитетах Свердловской области идет работа в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщается в официальном телеграм-канале главы региона Дениса Паслера.

Сейчас в работе 33 проекта КРТ: в Екатеринбурге, Белоярском муниципальном округе, Среднеуральске, Богдановиче, Новоуральском городском округе, Красноуфимске, Нижнем Тагиле и Артемовском. Общая площадь почти 247 га. Часть из них — ветхое и аварийное жилье, откуда переселяют людей. За все время действия механизма КРТ жилищные условия улучшили порядка 1,7 тыс. жителей региона.

В частности, в Красноуфимске на пустующей территории по ул.Мизерова инвестор построил многоквартирный дом, в котором 107 из 152 квартир получили дети-сироты. В Екатеринбурге по проекту жилой застройки по улицам Шефской —Энтузиастов — Донской — Баумана всего за год инвестор расселил более 4 тыс. кв. м аварийного и ветхого жилья, предоставив новое жилье для 200 горожан, проживавших на территории. Уже в 2025 году был введен многоквартирный дом, теперь строится детский сад.

В Екатеринбурге на бывшей промышленной территории по ул. Азина строятся многоэтажные дома, объекты коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, ведется благоустройство территории. Инвестор построит также детсад и запроектирует новый корпус близлежащей школы.

«Свердловская область была одной из первых, где заработал механизм комплексного развития территорий. Проект позволяет достаточно быстро обновлять жилой фонд в разных районах региона, застраивать не эксплуатируемые раньше промзоны и пустыри, создавать комфортную среду и при этом обеспечивать новую жилую застройку сопутствующей инфраструктурой: детскими садами, школами, дорогами, транспортом, инженерными коммуникациями», — сообщил Д. Паслер.