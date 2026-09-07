Минпромторг подал иски к УЗГА на 4,8 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2026. Министерство промышленности и торговли РФ подало иски к Уральскому заводу гражданской авиации (УЗГА, Екатеринбург) на общую сумму 4,8 млрд руб. Подробности исковых требований не раскрываются.

В пресс-службе УЗГА ситуацию не прокомментировали. В Минпромторге также отказались от комментариев.

Уральский завод гражданской авиации специализируется на разработке, производстве, испытаниях, ремонте и обслуживании авиационной техники, узлов и агрегатов.

Предприятие участвует в проектах по созданию легкого многоцелевого самолета «Байкал» и турбовинтового регионального самолета «Ладога». Они должны прийти на смену самолетам местных воздушных линий Ан-2, а также региональным Як-40, Ан-24 и Ан-26.