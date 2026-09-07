Минфин назвал три требования к маркетплейсам для участия в госзакупках

УрБК, Москва, 07.09.2026. Маркетплейсы, которые претендуют на включение в дополнительный перечень для проведения государственных закупок, должны соответствовать трем требованиям. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель Минфина.

Платформа должна быть включена в реестр цифровых платформ Минэкономразвития, располагать логистической инфраструктурой как минимум в 45 регионах России. Также необходимо иметь оферты не менее двух продавцов по товарам, включенным в соответствующий перечень Минпросвещения.

Речь идет об эксперименте по проведению образовательными организациями закупок «с полки». Представитель Минфина сообщил, что министерство подготовило проект постановления правительства, устанавливающий особенности работы электронных площадок для таких закупок. Документ проходит межведомственное согласование, после чего его планируется внести в правительство.

По данным «Ведомостей», в Минэкономразвития сообщили, что правительство до 1 октября утвердит перечень маркетплейсов, которые допустят к проведению государственных закупок. Сейчас прорабатываются условия доступа для платформ.

В Минэкономразвития отметили, что маркетплейсы должны будут соответствовать требованиям, предъявляемым к операторам электронных площадок в соответствии с законодательством о закупках. Также будут учитываться особенности самих платформ.

В перечень товаров, которые могут закупаться в рамках эксперимента, входят, в частности, школьная мебель, стенды и интерактивные доски. Они перечислены в приказе Минпросвещения от 28 ноября 2024 года № 838.

Президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме — 2026 объявил о запуске с 1 октября эксперимента по упрощенной системе государственных закупок через маркетплейсы. По его словам, новая система позволит школам и детским садам напрямую приобретать товары «с полки» отечественных площадок и снизит риски коррупции.

В середине июля Минэкономразвития опубликовало предварительный список из 12 участников реестра цифровых платформ, которые первыми попадут под действие закона о платформенной экономике с 1 октября. В него вошли Avito, Ozon, Wildberries, Lamoda, «Купер», DeliveryClub, Joom, «Магнит Маркет», а также сервисы «Яндекса». В министерстве уточнили, что реестр может быть дополнен после рассмотрения предложений бизнеса.