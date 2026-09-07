На сети СвЖД электропоезд «Синары» протаранил грузовик

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2026. В Пермском крае электропоезд «Финист» (выпущенный «Уральскими локомотивами», входит в «Синару»), следовавший из Екатеринбурга в Пермь, на железнодорожном переезде столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел на сети Свердловской железной дороги поздно вечером 6 сентября. «Около 23 часов местного времени на 1509 км перегона станций Кукуштан — Ергач Свердловской железной дороги допущено столкновение пассажирского электропоезда сообщением «Екатеринбург — Пермь 2» с грузовым автомобилем «Рено», — сообщили в пресс-службе.

Никто из пассажиров не пострадал. Задержка поезда в пути составила около 30 минут. Проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта пермская транспортная прокуратура.