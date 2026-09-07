В России разработают новую систему оплаты труда в сфере здравоохранения

УрБК, Москва, 07.09.2026. К концу 2026 года в России планируют разработать единую систему оплаты труда медработников. Об этом в интервью «Ведомостям» сообщил председатель Профсоюза работников здравоохранения Анатолий Домников.

По словам эксперта, сейчас региональные подходы к формированию заработных плат разнятся между собой, а в некоторых субъектах их структуру определяют сами медучреждения. В результате размеры зарплат медиков за одинаковую работу в разных регионах могут отличаться в разы. Согласно разрабатываемым правилами, доля оклада в структуре зарплаты без учета компенсаций должна составлять не менее 50%, а стимулирующие выплаты — не более оставшихся 50%. Сейчас во многих регионах сложилась обратная ситуация: окладная часть не дотягивает до рекомендуемой планки и значительную долю заработка медиков формируют премии, отметил председатель профсоюза.

Эксперт объяснил, что в основе зарплат врачей и медсестер лежит тарифная ставка. К ней добавляются компенсационные выплаты – например, северный коэффициент и стимулирующие выплаты, т. е. премии. Окладная часть и компенсации носят обязательный характер и выплачиваются всегда. В свою очередь стимулирующие выплаты в любой момент могут быть сокращены, что создает риски для медработников, объяснил Домников.

Предполагается, что новый подход внедрят в начале 2027 года. По словам А. Домникова, Минтруд совместно с Минздравом, Минкультом и Минобрнауки уже работают в этом направлении.