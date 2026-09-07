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Крупнейшие продуктовые ритейлеры России вдвое замедлили темпы открытия новых магазинов

УрБК, Москва, 07.09.2026. Крупнейшие продуктовые сети России существенно снизили активность в открытии новых торговых точек. На конец июня 2026 года совокупное число объектов у лидеров рынка достигло 104,7 тыс., увеличившись всего на 4,9% в годовом выражении. Для сравнения, годом ранее прирост составлял 10,8%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Infoline. 

Эксперты связывают замедление экспансии с ростом капитальных и кредитных расходов, а также с необходимостью инвестировать в развитие онлайн-торговли и создание отдельной логистической инфраструктуры (дарксторы, цифровые сервисы). По оценкам управляющего партнера «Ванчугов и партнеры» Алексея Ванчугова, средняя стоимость открытия нового магазина за последний год выросла на 8–12% из-за удорожания инженерного оборудования и оснащения торговых залов.

У ряда игроков зафиксировано абсолютное сокращение числа магазинов. Сеть дискаунтеров «Светофор» уменьшила количество точек на 6% (до 2,4 тыс.), переориентируясь на развитие нового формата магазинов меньшей площади под названием «Золотой ключик». «Вкусвилл» сократил число магазинов на 5,5% (до 1,9 тыс.), сделав основную ставку на онлайн-каналы, которые с апреля 2025 года приносят более половины общей выручки сети. Гипермаркеты Metro потеряли 2,1% точек (до 91 магазина) на фоне продолжающегося падения популярности этого формата в России.

Лидером по формальному приросту осталась «Лента» (+27,5%, до 7,4 тыс. объектов). Однако значительная часть этого роста обеспечена сделками по покупке сетей «Молния» (в 2025 году) и «О’Кей» (в июне 2026 года), что добавило компании 147 магазинов. Тем не менее, собственные темпы органического роста сети оказались значительно ниже рекордных показателей 2025 года.

Основной вклад в физическое расширение рынка вносят форматы «у дома» и жесткие дискаунтеры, остающиеся самыми востребованными у потребителей. Например, в первой половине 2026 года число магазинов «Чижик» (входит в X5 Group) выросло на 34,4%, тогда как «Пятерочка» и «Перекресток» показали рост лишь на 6,1% и 1,2% соответственно.

Всего с начала года X5 открыла более 1,2 тыс. магазинов разных форматов. Председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов отмечает, что сети переходят к более взвешенному и точечному подходу к развитию.

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