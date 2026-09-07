Денис Паслер оценил развитие спортивной инфраструктуры в Богдановиче

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2026. Губернатор Свердловской области Денис Паслер в ходе рабочей поездки в Богданович оценил системное развитие спортивной инфраструктуры муниципалитета. В департаменте информполитики региона сообщили, что при участии губернатора в городе открылся физкультурно-оздоровительный комплекс «Родина».

Он предназначен для учебно-тренировочных занятий и проведения соревнований по волейболу, баскетболу, борьбе, боксу. В трехэтажном здании размещен универсальный спортивный зал для игровых видов спорта размером 32,8*24,7 м, зал для занятий самбо и боксом, тренажерный зал.

«Ежегодно в Свердловской области мы запускаем новые спортивные объекты разного масштаба — от уличных площадок до крупнейших спортивных центров. Сейчас строятся в Верхней Пышме, в Нижнем Тагиле, в Первоуральске. Благодаря доступности и большому выбору направлений занятия спортом набирают популярность у детей и взрослых. И Богданович — отличный пример системной работы, где в результате создана качественная спортивная инфраструктура», — отметил Д. Паслер.

Глава региона также дал старт соревнованиям «ВМХ-гонка классик». Турнир проходит в рамках Спартакиады народов России и служит мощным трамплином для выхода на состязания самого высокого уровня, в том числе олимпийского. В состязании участвуют 48 сильнейших спортсменов из 12 регионов России, в том числе из Свердловской области.

Площадь рейс-трека в Богдановиче вместе с элементами благоустройства — свыше 10 тыс. кв. м, дистанция трека — 320 м, ширина варьируется от 6 до 12 м. На территории комплекса есть в том числе беговые дорожки, площадка ГТО, крытые трибуны на 240 мест. Трасса соответствует мировым стандартам и включает две разгонные горки разной высоты: 9 м для BMX-суперкросса и 5 м для классических BMX-гонок. Дизайнер трассы — японский архитектор и дизайнер трасс для велосипедного спорта Такамаса Сампей, который известен участием в крупных проектах, включая проектирование соревновательной зоны для Олимпийских игр в Токио-2020.

Губернатор посетил также центр спортивной подготовки, открывшийся в Богдановиче в этом году. Спортивный объект находится в центре города, его общая площадь порядка 4 тыс. кв. м. В центре есть просторный зал единоборств, залы настольного тенниса и спортивной гимнастики со всеми необходимыми снарядами. Тренажерный зал оснащен беговыми дорожками, элипсоидами, силовыми тренажерами. Также в центре находится семейный фитнес-центр, комфортные раздевалки и душевые комнаты. Трехэтажное здание может одновременно вмещать до 100 человек, рассказали в департаменте.