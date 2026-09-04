«Уральские авиалинии» доставили из Душанбе в Екатеринбург редких животных

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2026. Тяньшанский (белокоготный) медведь и камышовый кот прибыли в Екатеринбург из Душанбе рейсом U6-2754. Об этом сообщили в «Уральских авиалиниях».

Животных доставили в Екатеринбургский зоопарк. Медведь должен составить пару медведице Алме, а камышовый кот — самке Кнопе.

Для перевозки животных подготовили специальные условия. Кота разместили в полностью закрытом отсеке, медведя перевозили в специальном контейнере. Температуру на борту поддерживали на уровне около 20 градусов, за условиями перевозки следил командир воздушного судна Игорь Князев.

После прибытия животные проходят месячный карантин под круглосуточным наблюдением специалистов. За это время они должны адаптироваться к местному климату и новому рациону, а специалисты смогут оценить состояние животных и исключить возможные риски для других обитателей зоопарка.

Посетители смогут увидеть новых питомцев после завершения карантина, предварительно в октябре.