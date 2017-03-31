УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:00

«Уральские авиалинии» перевезли в Екатеринбург гималайскую медведицу

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2025. «Уральские авиалинии» доставили авиарейсом из Читы в Екатеринбург гималайскую белогрудую медведицу по имени Кира. Она будет жить в зоопарке уральской столицы, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«Уральские авиалинии» перевезли в Екатеринбург гималайскую медведицу

Вместе с коробкой вес таежного гостя составил 245 кг. Чтобы доставить животное в комфорте, необходимо было учесть несколько важных факторов.

«В отличие от обычных грузов перевозка животных требует особых условий. Чтобы их выполнить, мы работали с проверенным экспедитором — компанией «ТЭК Север-Юг». Очень важно, чтобы полет был безопасен как для медведя, так и для пассажиров. Ведь для мишки даже час лишнего ожидания — это значительный стресс. Так, для Киры мы подготовили борт с обогреваемым и отапливаемым отсеком. Во время перелета температура поддерживалась +20 градусов, чтобы животному было тепло», — рассказал директор по производству «Уральских авиалиний» Александр Зиновьев.

«Уральские авиалинии» перевезли в Екатеринбург гималайскую медведицу

Сейчас животное проходит карантин длиною в месяц, осваивает отреставрированные вольеры и привыкает к уральскому климату. Кира ведет себя осторожно и пока неохотно знакомится с сотрудниками зоопарка. Кормят медведицу лучшими угощениями: в рационе млекопитающего каши, овощи, фрукты, хлеб, листва ивы и осины, говядина, субпродукты, кура и яйца. А в качестве лакомства ей, конечно же, дают мед.

Познакомиться с новой обитательницей Екатеринбургского зоопарка можно будет в сентябре.

Отметим, «Уральские авиалинии» не в первый раз помогают в перевозке цирковых животных и обитателей зоопарков. Так, в числе необычных пассажиров у авиакомпании были тигры, снежный барс, бурый медведь, шакал, красный волк, пятнистая генетта, фламинго, а также трубкозуб.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Уральские авиалинии»
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
31.03.2017 «Уральские авиалинии» перевезли африканского трубкозуба в Чехию

30 марта на рейсе U6 — 701 Екатеринбург — Прага авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла африканского трубкозуба по ...

21.10.2016 «Уральские авиалинии» доставят в Крым спасенную львицу Лолу

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2016. Сегодня на рейсе U6-2931 авиакомпании «Уральские авиалинии» из Екатеринбурга в ...

16.10.2015 «Уральские авиалинии» перевезут пассажиров отмененных рейсов «Трансаэро» за рубеж

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2015. Авиакомпания «Уральские авиалинии» расширила географию полетов для пассажиров, которые ...

09.10.2015 «Уральские авиалинии» перевезут пассажиров отмененных рейсов «Трансаэро»

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2015. Авиакомпания «Уральские авиалинии» приняла решение выделить специальную квоту мест для ...

14.01.2013 Пассажиропоток ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» по итогам 2012 года вырос на 40%

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2013. Авиакомпания «Уральские авиалинии» подвела производственные итоги за 2012 год. С начала ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные
Архив новостей
Август 2025 (524)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.