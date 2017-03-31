«Уральские авиалинии» перевезли в Екатеринбург гималайскую медведицу

Фото предоставлены пресс-службой компании «Уральские авиалинии»

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2025. «Уральские авиалинии» доставили авиарейсом из Читы в Екатеринбург гималайскую белогрудую медведицу по имени Кира. Она будет жить в зоопарке уральской столицы, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.Вместе с коробкой вес таежного гостя составил 245 кг. Чтобы доставить животное в комфорте, необходимо было учесть несколько важных факторов.«В отличие от обычных грузов перевозка животных требует особых условий. Чтобы их выполнить, мы работали с проверенным экспедитором — компанией «ТЭК Север-Юг». Очень важно, чтобы полет был безопасен как для медведя, так и для пассажиров. Ведь для мишки даже час лишнего ожидания — это значительный стресс. Так, для Киры мы подготовили борт с обогреваемым и отапливаемым отсеком. Во время перелета температура поддерживалась +20 градусов, чтобы животному было тепло», — рассказал директор по производству «Уральских авиалиний» Александр Зиновьев.Сейчас животное проходит карантин длиною в месяц, осваивает отреставрированные вольеры и привыкает к уральскому климату. Кира ведет себя осторожно и пока неохотно знакомится с сотрудниками зоопарка. Кормят медведицу лучшими угощениями: в рационе млекопитающего каши, овощи, фрукты, хлеб, листва ивы и осины, говядина, субпродукты, кура и яйца. А в качестве лакомства ей, конечно же, дают мед.Познакомиться с новой обитательницей Екатеринбургского зоопарка можно будет в сентябре.Отметим, «Уральские авиалинии» не в первый раз помогают в перевозке цирковых животных и обитателей зоопарков. Так, в числе необычных пассажиров у авиакомпании были тигры, снежный барс, бурый медведь, шакал, красный волк, пятнистая генетта, фламинго, а также трубкозуб.