ФАС: Спам лидирует в числе нарушений закона о рекламе

УрБК, Москва, 04.09.2026. Наибольшее количество нарушений рекламного законодательства в 2026 году связано с распространением спам-рекламы. Об этом заявила заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Адиля Вяселева.

По сообщению пресс-службы ведомства, в I полугодии 2026 года количество нарушений связанных с распространением рекламы по сетям электро связи без согласия абонента (звонки, смс, письма на почту) выросло на 33,8% , а в сфере рекламы финансовых услуг на 12,3%.

Для профилактики повторных нарушений ведомство выдает организациям предписания, контролирует их исполнение, привлекает нарушителей к административной ответственности. Еще одним из важных направлений работы ведомства является совместная с региональными властями борьба с незаконной установкой рекламных конструкций подчеркнула А. Вяселева.