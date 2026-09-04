Число карт Visa и Mastercard в России во II квартале снизилось на четверть

УрБК, Москва, 04.09.2026. Количество карт международных платежных систем Visa и Mastercard в России по итогам второго квартала 2026 года снизилось на четверть. Это следует из материалов Банка России.

«Продолжается выведение из оборота неактивных карт международных платежных систем (их количество снизилось на четверть по итогам квартала) при наращивании транзакционной активности оставшихся карт. Вместе с тем количество выпущенных карт «Мир» увеличилось», — отмечается в материалах ЦБ.

Весной Банк России сообщал, что доля карт Visa и Mastercard на российском рынке продолжает снижаться и составляет менее 17%.

В августе председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что карты Visa и Mastercard могут уйти с российского рынка по мере износа, поскольку их не обновляют. Ранее он называл карты этих платежных систем в России рудиментом и сообщал, что, возможно, в 2027 году девять из десяти банковских карт в РФ будут принадлежать платежной системе «Мир».