Эльвира Набиуллина: Говорить о возвращении Visa и Mastercard в Россию преждевременно

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. В Екатеринбурге с 14 по 16 февраля 2024 пройдет форум «Кибербезопасность в финансах». ...31.07.2014 MasterCard и Visa не будут блокировать карты ВТБ, Банка Москвы и Россельхозбанка
Новый пакет санкций США не отразится на работе платёжных систем Visa и MasterCard с ВТБ, Россельхозбанком и Банком ...30.06.2014 ЦБ: национальная платежная система будет создана в России через полтора года
УрБК, Москва, 30.06.2014. Центральный банк России рассчитывает в ближайшее время решить проблемы с работой платежных ...22.05.2014 Сегодня Минфин проведет переговоры с платежными системами Visa и MasterCard
УрБК, Москва, 22.05.2014. Минфин сегодня впервые обсудит с Visa и MasterCard вопросы изменения условий работы в России. ...21.05.2014 Требования российского законодательства к Visa и MasterCard могут быть смягчены до 1 июля
УрБК, Москва, 21.05.2014. Требования российского законодательства к международным платежным системам Visa и MasterCard ...