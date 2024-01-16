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Вчера, 17:00

Эльвира Набиуллина: Говорить о возвращении Visa и Mastercard в Россию преждевременно

Говорить о возвращении Visa и Mastercard в Россию преждевременно, заявила Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге.

«Они к нам на этот счет не обращались», — отметила глава ЦБ.

Напомним, что в понедельник Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил ТАСС, что по его мнению Visa и Mastercard скоро вернутся в Россию.

«Я думаю, что они в ближайшее время вернутся и будут предлагать свои услуги. Потому что они потеряли большой рынок и будут стремиться войти в этот рынок, но будет уже, конечно, сложнее, потому что мы привыкли к новым системам. Национальная система платежных карт показала технологичность и эффективность», — сказал А. Аксаков.
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