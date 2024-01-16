Эльвира Набиуллина: Говорить о возвращении Visa и Mastercard в Россию преждевременно

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УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. В Екатеринбурге с 14 по 16 февраля 2024 пройдет форум «Кибербезопасность в финансах». ...

ЦБ: национальная платежная система будет создана в России через полтора года

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Сегодня Минфин проведет переговоры с платежными системами Visa и MasterCard

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Требования российского законодательства к Visa и MasterCard могут быть смягчены до 1 июля

УрБК, Москва, 21.05.2014. Требования российского законодательства к международным платежным системам Visa и MasterCard ...